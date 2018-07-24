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20:02 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Футбольный фанат во время ЧМ-2018 спас бездомную собаку в Сочи

Пока их разделяют 13 000 км, но верим, скоро они объединятся.

Перуанец Рикардо Лазо прилетел в Сочи на ЧМ-2018 по футболу. После матча Перу-Австралия, за день до своего отъезда, он с друзьями возвращался в отель в Адлере и увидел маленькую прихрамывающую собачку.

«Мне стало ее очень жаль, я решил приласкать ее. Как только она оказалась у меня на руках, я понял, что не могу просто оставить ее. Не мог бросить ее там одну», — рассказывает мужчина.

В эту ночь щенок не отходил от Рикардо ни на шаг. Уже утром перуанцу нужно было отправляться в аэропорт, но он успел найти собаке приют и ветклинику: «Я так хотел забрать собаку с собой! Врач по имени Саша сказал, что, конечно, позаботится о ней. Но нужны прививки, чтобы ей разрешили лететь на самолете».

Мужчина не бросил идею забрать малышку к себе в Лиму, поэтому он оплатил передержку и лечение и договорился с врачами, что как только Бусинка (так ее назвали в приюте) будет готова, ее отправят к Рикардо.

По словам волонтеров из приюта, после возвращения в Лиму Лазо постоянно общается с ними по WhatsApp и интересуется здоровьем Бусинки: «Я выясняю, как можно перевезти мою девочку в Лиму. Приют обещал помочь с прививками и документами на перелет. Нужно подсчитать стоимость поездки. Я даже подумываю специально слетать в Россию, чтобы её посадили со мной в самолет и я мог убедиться, что с ней всё в порядке».

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