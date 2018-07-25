Волгоградский дуб-патриарх претендует на звание «Российское дерево года»

Конкурс проводит некоммерческое партнерство стратегический альянс «Здоровый лес» при поддержке Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации ФС РФ. В списке претендентов — 12 памятников живой природы всероссийского значения. В их числе и наш дуб, которому уже двести лет.

Выбирают победителя путем интернет-голосования. Продлится оно до 1 октября. Представитель органа исполнительной власти субъекта РФ, чье дерево победит в конкурсе, вручат памятную доску «Российское дерево года», а также сертификат по уходу на памятником живой природы.

Кроме того, победитель национального этапа будет номинирован на конкурс «Европейское дерево года».

Напомним, в прошлом году дубовский дуб уже участвовал в этом конкурсе, но занял лишь пятое место. В этом году у волгоградцев есть шанс сделать его победителем.