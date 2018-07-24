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22:14 (мск), источник: Kazinform

Местами пройдут дожди с грозами в Казахстане в среду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана в среду ожидается антициклональный тип погоды, с прохождением атмосферных фронтов лишь местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, днем возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман, днем в Акмолинской, Карагандинской областях возможен град.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, днем в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Актюбинской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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