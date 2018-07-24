Местами пройдут дожди с грозами в Казахстане в среду

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман, днем в Акмолинской, Карагандинской областях возможен град.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20 м/с, днем в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Актюбинской, Атырауской, местами Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях ожидается сильная жара.
В Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.