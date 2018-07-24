Местами пройдут дожди с грозами в Казахстане в среду

Местами пройдут дожди с грозами в Казахстане в среду

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На большей части Казахстана в среду ожидается антициклональный тип погоды, с прохождением атмосферных фронтов лишь местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге с пыльной бурей. Местами по республики ожидается туман, днем возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».