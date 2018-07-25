Дожди в Волгограде будут лить еще три дня

«Время собирать урожай, а тут дожди идут без остановки», — сетуют волгоградские аграрии. Но порадовать их нечем. «Ливни будут шуметь, а грозы греметь», — такой неутешительный прогноз дают волгоградские синоптики по региону на ближайшие дни. 25, 26 и 27 июля — дожди. С такими темпами скоро от Волгоградской области останется «мокрое место». Это, конечно, шутка. А если серьезно, то лить будет почти по всей территории региона. Местами сильно, местами — с грозами.