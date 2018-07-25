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09:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Дожди в Волгограде будут лить еще три дня

25, 26 и 27 июля в регионе будет мокро и жарко.

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Источник: Комсомольская правда

«Время собирать урожай, а тут дожди идут без остановки», — сетуют волгоградские аграрии. Но порадовать их нечем. «Ливни будут шуметь, а грозы греметь», — такой неутешительный прогноз дают волгоградские синоптики по региону на ближайшие дни. 25, 26 и 27 июля — дожди. С такими темпами скоро от Волгоградской области останется «мокрое место». Это, конечно, шутка. А если серьезно, то лить будет почти по всей территории региона. Местами сильно, местами — с грозами.

Циклон, который ветер несет к нам с юго-востока, продержится до самых выходных. Причем жару дожди не собьют. Наоборот, будет парить еще больше. Днем столбик термометра будет зашкаливать за тридцатиградусную отметку. 25 и 26 июля в Волгограде плюс 33−34С. А 27-го июля местами по региону и вовсе до +36 градусов.

И только к 28 июля распогодится: выходные обещают жаркие и солнечные.

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