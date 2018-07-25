В чем первая леди Никарагуа провинилась перед жителями страны
В Никарагуа несколько месяцев не стихают массовые протесты. Жители страны возмущены политикой президента Даниэля Ортеги и его жены Росарио Мурильо, которая занимает пост
В Никарагуа несколько месяцев не стихают массовые протесты. Жители страны возмущены политикой президента Даниэля Ортеги и его жены Росарио Мурильо, которая занимает пост
Никарагуа, как почти сорок лет назад, становится еще одной неспокойной точкой на политической карте мира. Вот уже три месяца в стране не стихают протесты, а имена главных героев — не изменились. В новостных репортажах снова звучат слова и названия, с детства знакомые всем, кому за сорок — «сандинисты», «Ортега», «Манагуа».
Революция — партизанская борьба членов Сандинистского фронта национального освобождения против режима Анастасио Самосы — завершилась в 1979 году победой движения, во главе которого стоял Даниэль Ортега. Сандинисты находились в оппозиции к правящему режиму. Еще десять лет после этого в стране шла гражданская война — и все это время они боролись за демократические свободы и социальные реформы, пользуясь широкой поддержкой народа.
Однако прошло несколько десятилетий — и вот уже народ Никарагуа выступает против сандинистов вообще и Даниэля Ортеги в частности.
Сегодня жители Никарагуа считают, что Даниэль Ортега слишком долго находится у власти и подозревают, что на их глазах в стране родилась новая правящая династия. В 2016 году, когда Ортега вновь был избран президентом, пост
Сейчас жители Никарагуа опасаются, что в случае кончины Ортеги его обязанности перейдут к ней.
Росарио Мурильо, мать семерых детей Даниэля Ортеги, писательница и журналист, многие годы принимает участие в политической жизни страны практически наравне с супругом.
На выборы 2016 года они шли рука об руку, вместе глядя на избирателей с
С 2007 года, когда Даниэль Ортега вновь, после 16-летнего перерыва, стал главой государства, Росарио Мурильо была его голосом. Занимая должность
Популистские лозунги, с которыми обращался Ортега к народу сочиняла тоже Росарио Мурильо. В них сочетались левацкая риторика и отсылки к религии — так же, как и в ее речах, с которыми она обращалась к жителям Никарагуа при помощи собственного видеоканала.
Она неизменно появляется на публике в ярких просторных блузах и юбках в стиле хиппи, с крупными броскими браслетами, кольцами и бусами с «камнями на удачу»: эта манера одеваться — явная отсылка к 60-м и 70-м, времени борьбы сандинистов с режимом Самосы.
В течение двух лет, с момента прошедших выборов, опросы показывали, что Росарио Мурильо — самая популярная женщина в Никарагуа. И это первый раз, когда два высших поста в государстве занимают члены одной семьи.
Росарио Мурильо родилась в 1951 году. Она получила образование в Великобритании и Швейцарии, специализируясь на изучении английского и французского языков. В 1969 году она присоединилась к Сандинистскому фронту национального освобождения, в 70-е работала в газете «Ла Пренса», главный редактор которой был убит в 1978-м. В 1976 году ее арестовали, но она сумела сбежать и некоторое время жила в
Политическое влияния Росарио Мурильо приобрела после 1998 года, когда ее старшая дочь от другого партнера, Сойламерика Нарваэс, обвинила своего отчима Даниэля Ортегу в том, что он изнасиловал ее в возрасте 11 лет.
Ортега все отрицал, а Мурильо встала на его сторону, открыто пойдя против дочери. Считается, что благодаря этому у нее теперь есть практически безграничные полномочия.
Однако сейчас Росарио Мурильо далеко не так популярна, как еще два года назад. Во время массовых протестов в сегодняшнем Никарагуа пострадали и уличные скульптуры в виде деревьев, которыми по ее распоряжению украсили Манагуа некоторое время назад. Взбунтовавшиеся жители Никарагуа валили «Древа жизни» (в этом названии очевидна отсылка к творчеству Густава Климта) и прыгали по ним.
Благие намерения Росарио Мурильо уже почти никого не волнуют в этой многострадальной стране.