В чем первая леди Никарагуа провинилась перед жителями страны

Никарагуа, как почти сорок лет назад, становится еще одной неспокойной точкой на политической карте мира. Вот уже три месяца в стране не стихают протесты, а имена главных героев — не изменились. В новостных репортажах снова звучат слова и названия, с детства знакомые всем, кому за сорок — «сандинисты», «Ортега», «Манагуа».

Революция — партизанская борьба членов Сандинистского фронта национального освобождения против режима Анастасио Самосы — завершилась в 1979 году победой движения, во главе которого стоял Даниэль Ортега. Сандинисты находились в оппозиции к правящему режиму. Еще десять лет после этого в стране шла гражданская война — и все это время они боролись за демократические свободы и социальные реформы, пользуясь широкой поддержкой народа.

Однако прошло несколько десятилетий — и вот уже народ Никарагуа выступает против сандинистов вообще и Даниэля Ортеги в частности. Когда-то популярного демократического лидера обвиняют в авторитаризме, а способ, которым он пытается остановить студенческие и молодежные протесты против непопулярных реформ, и вовсе вызывает ярость у жителей Никарагуа. В результате столкновений с силовиками за три месяца погибли уже около 300 человек и пострадали около 2 тыс.

Сегодня жители Никарагуа считают, что Даниэль Ортега слишком долго находится у власти и подозревают, что на их глазах в стране родилась новая правящая династия. В 2016 году, когда Ортега вновь был избран президентом, пост вице-президента заняла его жена Росарио Мурильо.

Сейчас жители Никарагуа опасаются, что в случае кончины Ортеги его обязанности перейдут к ней.

Росарио Мурильо, мать семерых детей Даниэля Ортеги, писательница и журналист, многие годы принимает участие в политической жизни страны практически наравне с супругом.

На выборы 2016 года они шли рука об руку, вместе глядя на избирателей с ярко-розовых предвыборных плакатов. «Эта женщина — человек, который управляет страной, — говорил корреспонденту газеты Independent продавец фруктов из Манагуа за несколько дней до выборов. — Если этот человек умрет, она будет за него. Она всегда была его тенью. Нет никого, кто может помешать ей быть следующей.

С 2007 года, когда Даниэль Ортега вновь, после 16-летнего перерыва, стал главой государства, Росарио Мурильо была его голосом. Занимая должность пресс-секретаря, она при этом еще и проводила встречи кабинета министров, занималась организацией правительственных мероприятий, могла принимать экстренные меры, если таковые были необходимы, и продвигать социальные программы, благодаря которым в народе росла популярность правящей партии сандинистов. В частности, она запустила компанию по охране здоровья граждан, позволявшую людям из бедных семей бесплатно сдать медицинские анализы.

Популистские лозунги, с которыми обращался Ортега к народу сочиняла тоже Росарио Мурильо. В них сочетались левацкая риторика и отсылки к религии — так же, как и в ее речах, с которыми она обращалась к жителям Никарагуа при помощи собственного видеоканала.

Она неизменно появляется на публике в ярких просторных блузах и юбках в стиле хиппи, с крупными броскими браслетами, кольцами и бусами с «камнями на удачу»: эта манера одеваться — явная отсылка к 60-м и 70-м, времени борьбы сандинистов с режимом Самосы.

В течение двух лет, с момента прошедших выборов, опросы показывали, что Росарио Мурильо — самая популярная женщина в Никарагуа. И это первый раз, когда два высших поста в государстве занимают члены одной семьи.

Росарио Мурильо родилась в 1951 году. Она получила образование в Великобритании и Швейцарии, специализируясь на изучении английского и французского языков. В 1969 году она присоединилась к Сандинистскому фронту национального освобождения, в 70-е работала в газете «Ла Пренса», главный редактор которой был убит в 1978-м. В 1976 году ее арестовали, но она сумела сбежать и некоторое время жила в Коста-Рике. Там она и познакомилась с Даниэлем Ортегой. В 1979 году Росарио Мурильо и ее будущий муж (официально они вступили в брак только в 2005-м) вернулись в Никарагуа.

Политическое влияния Росарио Мурильо приобрела после 1998 года, когда ее старшая дочь от другого партнера, Сойламерика Нарваэс, обвинила своего отчима Даниэля Ортегу в том, что он изнасиловал ее в возрасте 11 лет.

Ортега все отрицал, а Мурильо встала на его сторону, открыто пойдя против дочери. Считается, что благодаря этому у нее теперь есть практически безграничные полномочия.

Однако сейчас Росарио Мурильо далеко не так популярна, как еще два года назад. Во время массовых протестов в сегодняшнем Никарагуа пострадали и уличные скульптуры в виде деревьев, которыми по ее распоряжению украсили Манагуа некоторое время назад. Взбунтовавшиеся жители Никарагуа валили «Древа жизни» (в этом названии очевидна отсылка к творчеству Густава Климта) и прыгали по ним.