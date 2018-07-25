Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III
МОСКВА — РИА Новости. Результаты экспертиз, проведенных в рамках расследования гибели семьи последнего русского императора Николая II, полностью опровергли версию об отравлении императора Александра III, сообщил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
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