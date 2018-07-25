Результаты экспертизы опровергли версию об отравлении Александра III

Бастрыкин напомнил, что ранее в обществе высказывалась версия о возможном отравлении императора Александра III. Следователи решили проверить этот довод, назначив в рамках уголовного дела о гибели семьи Романовых химическую экспертизу по нескольким волоскам отца последнего русского монарха, изъятым в ходе эксгумации.

«Современные технологии позволяют посмертно выявить по анализу волос наличие ядов или иных вредных веществ в организме человека даже спустя столетие. И результаты этой экспертизы полностью опровергли версию об отравлении императора», — сказал Бастрыкин в интервью газете «Известия» в канун Дня сотрудника органов следствия.