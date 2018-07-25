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00:20 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как собаки реагируют на эмоции хозяев

МОСКВА — РИА Новости. Собаки не только чувствуют, когда их хозяин расстроен, но и всячески стремятся помочь людям, выяснили ученые из Университета Джонса Хопкинса, США. Об этом сообщает портал Phys.org.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи провели эксперимент с участием 34 собак разных пород. Во время опыта домашних животных помещали отдельно от владельцев за прозрачной дверью, закрытой с помощью магнитов. Хозяева начинали напевать колыбельную или плакать.

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Выяснилось, что, услышав плач, питомцы стремились открыть дверь в три раза быстрее. Во время эксперимента исследователи также измеряли уровень стресса у животных. Как оказалось, у тех собак, что не бежали открыть дверь, этот показатель был даже выше: животные настолько сильно расстраивались из-за плача хозяев, что не могли ничего предпринять.

«Собаки были рядом с людьми в течение десятков тысяч лет, и они научились считывать наши социальные сигналы», — заявила ведущий автор работы Эмили Сэнфорд.

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