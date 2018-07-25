В театрах ждут законодательных перемен

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За круглым столом «Известий» худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок и худрук театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев обсудили грядущие перемены.

«Беда сегодняшнего российского театра в том, что в свое время в стране стали выстраивать универсальное законодательство для всех отраслей экономики. Нашу отрасль включили в социальный блок. Теперь выясняется, что это пагубно сказывается на развитии культуры. Пока будут считать, что спектакли — услуга, мы будем барахтаться в этом безумии», — полагает Кирилл Крок.

Главной бедой он назвал «излишнее заадминистрирование» и выразил надежду на внесение изменений в законодательство.

Евгений Писарев назвал ожидающиеся изменения «большим подарком будущим поколениям».

«В Год театра надо консолидированно решить эту большую проблему. Объединиться и понять, что еще поменять, что сделать такое, чтобы работало на будущее, на развитие театра», — отметил худрук театра им. А. С. Пушкина.