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02:09 (мск), источник: Известия

В театрах ждут законодательных перемен

Российские театры избавятся от обязательного плана-графика и смогут закупать товары и услуги до 50 млн рублей без конкурсных процедур у единственного поставщика. Соответствующие поправки будут внесены в Госдуму в сентябре.

Источник: Reuters

За круглым столом «Известий» худрук театра «Практика» Дмитрий Брусникин, директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок и худрук театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев обсудили грядущие перемены.

«Беда сегодняшнего российского театра в том, что в свое время в стране стали выстраивать универсальное законодательство для всех отраслей экономики. Нашу отрасль включили в социальный блок. Теперь выясняется, что это пагубно сказывается на развитии культуры. Пока будут считать, что спектакли — услуга, мы будем барахтаться в этом безумии», — полагает Кирилл Крок.

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Главной бедой он назвал «излишнее заадминистрирование» и выразил надежду на внесение изменений в законодательство.

Евгений Писарев назвал ожидающиеся изменения «большим подарком будущим поколениям».

«В Год театра надо консолидированно решить эту большую проблему. Объединиться и понять, что еще поменять, что сделать такое, чтобы работало на будущее, на развитие театра», — отметил худрук театра им. А. С. Пушкина.

По мнению Дмитрия Брусникина, театрам необходим закон о меценатстве, который позволит выпускать дополнительные спектакли за счет досредств.

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