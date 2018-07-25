Михаил Пореченков рассказал о реформах Женовача в МХТ имени Чехова

«Мне кажется, что сейчас МХТ будет более классическим, более внутренне выстроенным и основанным на русской актерской школе, серьезной школе переживания. Это театр психологический, мощный, энергетический, основанный на великой русской литературе. С приходом Сергея Васильевича Женовача начинается эра этого театра», — поделился актер.
Нового худрука Пореченков назвал фантастическим и творческим человеком, с которым «безмерно интересно работать». По его словам, Женовач «поддерживает и развивает базовые основы великого русского психологического театра», в котором сам актер готов «работать с удовольствием».
Пореченков считает, что Женовач создает театр, центром которого станет сила артиста, эмоция, «которую он может из себя добыть».
Актер предположил, что спектаклей с его участием в театре станет больше, а качество постановок изменится. Также Пореченков рассказал о фестивале российского кино «Горький fest» и прощании с любимым героем.