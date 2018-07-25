Госдума разрешает регистрировать машины у дилеров

Проект закона «О государственной регистрации транспортных средств» был внесен в Госдуму еще в 2011 году экс-сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (бывший глава ГАИ России): его приняли в 2013 году, и с тех пор документ дорабатывался. Как уже сообщал «Ъ», дошедшие до второго чтения поправки отличаются от первоначального варианта (см. «Ъ» от 11 июля). Основным нововведением стал порядок оформления новых машин: покупатели смогут регистрировать автомобили непосредственно у официальных дилеров без поездок в ГИБДД. Для этого у продавца должен быть договор с производителем машин или его представителем, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Выполнившие условия компании получат статус «специализированной организации», ее сотрудники смогут передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения заявок инспекторами передавать документы вместе с ключами покупателям. Услуга подразумевается платной, предельные расценки на нее предстоит установить Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Законопроект был принят Госдумой во втором чтении единогласно.



В проекте поправок также оговаривается, что изготовлением номеров займутся аккредитованные частные компании, а не ГИБДД. Для этого в законодательство вводятся термины «государственный регистрационный номер» (сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая табличка). Так, в ГИБДД будут присваивать автомобилям номера, а изготовлением табличек займутся частники. К последним предъявлены особые требования (в том числе по охране спецпродукции), все фирмы включат в отдельный реестр, а их предельные тарифы также утвердит ФАС. Отметим, что сейчас закупкой автономеров через систему аукционов занимается Центр специального назначения в области безопасности движения МВД, который тратит на эти цели сотни миллионов рублей ежегодно. Вместе с тем государство получает ежегодно 4−5 млрд руб. пошлин за выдачу номерных знаков на новые автомобили (2 тыс. руб. за каждое авто, 2−2,5 млн регистраций в год).



В группе «Авилон» ранее заявили RNS, что поправки позитивно скажутся на продажах машин, поскольку эти услуги удобны для клиентов. Но в «Автоспеццентре» и «СБСВ-Ключавто» сочли, что нововведения не повлияют на продажи. Глава Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев ранее предположил, что дилеры будут предлагать услугу по низкой цене или вообще бесплатно.



В проекте упоминаются и другие нормы. Так, впервые разрешается использование электронных паспортов транспортных средств (ПТС): если машина ставится на учет по такому документу, его бумажный аналог представлять не нужно. Наконец, запрещается владеть автомобилями лицам младше 16 лет. Раньше эту лазейку (с регистрацией машин на несовершеннолетних) использовали некоторые граждане, желающие избежать штрафов, в том числе с камер — так как лиц младше 16 лет невозможно привлечь к административной ответственности. Первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил «Интерфаксу» надежду, что поправки «поспособствуют уменьшению черного рынка, в том числе ворованных автомобилей», и одновременно «облегчат жизнь автовладельцам».



При этом из текста документа ко второму чтению некоторые нормы, наоборот, исчезли. Речь, в частности, о возможности покупать «красивые» номерные знаки на специальных аукционах. Примечательно, что поручение разработать порядок проведения таких аукционов и ввести его в законодательство еще в 2010 году давал Владимир Путин, бывший тогда премьером РФ. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ранее пояснял «Ъ», что норма исчезла из законопроекта, так как депутатам «не хочется рыночных отношений» в отрасли.



В Госдуме надеются, что новые нормы вступят в силу до конца года. Но скорее всего это произойдет в 2019 году, так как МВД предстоит разработать еще целый ряд подзаконных актов.



Александр Воронов.