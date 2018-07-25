Кабаны в Жигулевском заповеднике помогают другим животным с водопоем

Выводок кабанов регулярно приходит принимать грязевые ванны на одной из стационарных точек наблюдений в Жигулёвском биосферном заповеднике. Эти процедуры необходимы, чтобы охладиться в июльскую жару, почиститься от паразитов, защититься от кровососущих насекомых и утолить жажду. Кроме того, как выяснилось, такие процедуры помогают и другим животным.

Территория Жигулёвского заповедника испытывает острый дефицит водоемов. Все осадки полностью поглощаются грунтом, лишь в отдельных местах образуются влажные места.