Экскурсию по Хабаровску устроят для школьников из Китая
В Хабаровск прибыла детская экологическая делегация из Китая.
В Хабаровск прибыла детская экологическая делегация из Китая.
Визит стал возможен благодаря программе ежегодного обмена школьниками. Всего краевую столицу посетили десять воспитанников учреждений дополнительного образования города Цзямусы из провинции Хэйлунцзян и четверо сопровождающих.
«В течение пяти дней гости посетят краевой детский центр внешкольной работы “Созвездие”, где пообщаются со своими сверстниками и поучаствуют в
В следующем году с ответным визитом в Китай поедут школьники из Хабаровского края. В делегацию войдут победители и призеры региональных экологических и творческих конкурсов, фестивалей, авторы исследовательских проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на