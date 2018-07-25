Экскурсию по Хабаровску устроят для школьников из Китая

Визит стал возможен благодаря программе ежегодного обмена школьниками. Всего краевую столицу посетили десять воспитанников учреждений дополнительного образования города Цзямусы из провинции Хэйлунцзян и четверо сопровождающих.

«В течение пяти дней гости посетят краевой детский центр внешкольной работы “Созвездие”, где пообщаются со своими сверстниками и поучаствуют в мастер-классах. Также дети побывают в музеях краевой столицы, познакомятся с культурными и историческими памятниками Хабаровска», — рассказала и.о. начальника управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.