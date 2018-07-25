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07:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Экскурсию по Хабаровску устроят для школьников из Китая

В Хабаровск прибыла детская экологическая делегация из Китая.

Визит стал возможен благодаря программе ежегодного обмена школьниками. Всего краевую столицу посетили десять воспитанников учреждений дополнительного образования города Цзямусы из провинции Хэйлунцзян и четверо сопровождающих.

«В течение пяти дней гости посетят краевой детский центр внешкольной работы “Созвездие”, где пообщаются со своими сверстниками и поучаствуют в мастер-классах. Также дети побывают в музеях краевой столицы, познакомятся с культурными и историческими памятниками Хабаровска», — рассказала и.о. начальника управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края Ирина Ивлева.

В следующем году с ответным визитом в Китай поедут школьники из Хабаровского края. В делегацию войдут победители и призеры региональных экологических и творческих конкурсов, фестивалей, авторы исследовательских проектов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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