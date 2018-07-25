МЧС: Завтра в Хабаровске пройдет очень сильный дождь

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Также к сильным и очень сильным дождям стоит приготовиться жителям Верхнебуреинского, Нанайского и Хабаровского районов. В краевой столице особенно сильный дождь ждут завтра, 26 июля.

Напомним, что из-за обильных осадков с 1 по 3 августа, согласно прогнозам, Амур поднимется у Хабаровска до 480−550 сантиметров, а у села Елабуга — до 480−520 сантиметров. Подтопление грозит сенокосам, дорогам, линиям связи, дачным участкам в окрестностях краевой столицы. Разливы малых горных рек и ручьев могут произойти в Верхнебуреинском, Хабаровском, Бикинском, Вяземском районах и районе имени Лазо.