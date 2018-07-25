Тарасенко пообещал построить в Приморье ледовый центр по фигурному катанию
Об этом заявили врио губернатора с Ириной Родниной на открытии юношеских игр в ВДЦ «Океан».
Об этом заявили врио губернатора с Ириной Родниной на открытии юношеских игр в ВДЦ «Океан».
24 июля во Владивостоке состоялось торжественное открытие юношеских игр стран АТР, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Торжественная церемония состоялась на площадке Всероссийского детского центра «Океан». В мероприятия принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Я уже не в первый раз здесь, и всегда открываю для себя
Кстати, сегодняшняя смена в Океане одна из самых многочисленных. Активно провести время приехало более двух тысяч ребят.
«Мы решили создать сайт в Интернете, разместить на нем все заслуги и достижения ребят. Важно прививать остальным детям любовь к спорту и здоровому духу на примере уже титулованных победителей. Кроме того, мы начинаем проектирование дворца фигурного катания в Приморье», — подчеркнул глава региона.
Также Ирина Роднина заявила о том, что в крае подписано соглашение между администрацией Приморского края и Федерацией школьного спорта России о сотрудничестве по программе «Дворовый спорт».