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03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Тарасенко пообещал построить в Приморье ледовый центр по фигурному катанию

Об этом заявили врио губернатора с Ириной Родниной на открытии юношеских игр в ВДЦ «Океан».

Источник: VLADNEWS

24 июля во Владивостоке состоялось торжественное открытие юношеских игр стран АТР, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Торжественная церемония состоялась на площадке Всероссийского детского центра «Океан». В мероприятия принял участие врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Я уже не в первый раз здесь, и всегда открываю для себя что-то новое. Кругом радостные лица, и это очень приятно. Ребята признаются, что здесь потрясающие вожатые. У нас есть замечательный олимпийский девиз: “О спорт, ты — мир!”. Замечательно, что все дети знакомятся друг с другом, тем самым расширяют географию своих знакомств. Будет здорово, если все океанцы вернутся во Владивосток на учебу в ДВФУ, который я считаю одним из лучших не только в стране, но и в мире», — отметила Роднина перед открытием игр.

Кстати, сегодняшняя смена в Океане одна из самых многочисленных. Активно провести время приехало более двух тысяч ребят.

По словам Андрея Тарасенко, в крае очень много талантливых и молодых спортсменов, о которых не знают и сами жители Приморья.

«Мы решили создать сайт в Интернете, разместить на нем все заслуги и достижения ребят. Важно прививать остальным детям любовь к спорту и здоровому духу на примере уже титулованных победителей. Кроме того, мы начинаем проектирование дворца фигурного катания в Приморье», — подчеркнул глава региона.

Также Ирина Роднина заявила о том, что в крае подписано соглашение между администрацией Приморского края и Федерацией школьного спорта России о сотрудничестве по программе «Дворовый спорт».

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