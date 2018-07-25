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07:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Хабаровска появится физкультурный городок

А для любителей воркаута оборудуют отдельную спортплощадку.

Источник: Комсомольская правда

На Уссурийском бульваре в районе пересечения с улицей Фрунзе появится физкультурный городок. Это место в центре Хабаровска уже знакомо любителям спорта, а теперь здесь будут заниматься еще и поклонники воркаута — уличной гимнастики.

Площадку решили сделать на базе спортивной коробки, которой уже 20 лет. Последние годы она простояла без дела и сейчас ее приводят в порядок. Из городского бюджета на это выделили два миллиона рублей.

— Деньги потратили на восстановление борта коробки, установку ограждений из сетки-рабицы, баскетбольных щитов, укладку нового асфальта и современного резинового покрытия, — прокомментировали в пресс-службе городской мэрии.

По задумке авторов идеи рядом с физкультурным городком появится площадка для занятий воркаутом, строить которую помогают спонсоры. Здесь установят турники, брусья, «рукоход», шведскую стенку и лавки для выполнения упражнений на пресс. Стоимость конструкций составляет 250 тысяч рублей, столько же денег понадобилось на покупку травмобезопасного резинового покрытия. Обустройство площадки строители планируют закончить в течение двух недель.

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