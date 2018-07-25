В центре Хабаровска появится физкультурный городок
А для любителей воркаута оборудуют отдельную спортплощадку.
А для любителей воркаута оборудуют отдельную спортплощадку.
На Уссурийском бульваре в районе пересечения с улицей Фрунзе появится физкультурный городок. Это место в центре Хабаровска уже знакомо любителям спорта, а теперь здесь будут заниматься еще и поклонники воркаута — уличной гимнастики.
Площадку решили сделать на базе спортивной коробки, которой уже 20 лет. Последние годы она простояла без дела и сейчас ее приводят в порядок. Из городского бюджета на это выделили два миллиона рублей.
— Деньги потратили на восстановление борта коробки, установку ограждений из
По задумке авторов идеи рядом с физкультурным городком появится площадка для занятий воркаутом, строить которую помогают спонсоры. Здесь установят турники, брусья, «рукоход», шведскую стенку и лавки для выполнения упражнений на пресс. Стоимость конструкций составляет 250 тысяч рублей, столько же денег понадобилось на покупку травмобезопасного резинового покрытия. Обустройство площадки строители планируют закончить в течение двух недель.