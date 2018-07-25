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04:04 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке продлили перекрытие одной из важных дорог

Ремонт дороги, которую должны были открыть ещё в понедельник, 23 июля, продлится до 31 июля включительно. Автомобилистам придётся терпеть пробки и неудобства ещё неделю, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

О том, что ремонт дороги на пересечении улиц Фадеева и Сахалинская продлится до вторника, 31 июля, автомобилистов информирует табличка. Специалисты должны были открыть трассу ещё в понедельник, однако на сегодняшний день дорога всё также размыта дождями, и проезд по ней невозможен. Объезжать участок трассы, на котором идёт ремонт теплосети, приходится между домов по улице Сахалинская, 1. Дорога там не асфальтированная и очень узкая, из-за этого в любое время суток на объездной трассе происходят транспортные коллапсы.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», во Владивостоке закрыли для проезда трассу в районе перекрёстка улиц Сахалинская и Фадеева. Ограничения будут действовать на время ремонтных работ. По данным пресс-службы администрации Владивостока, ограничения вступили в силу с 1 июля. Проезд на участке автомобильной дороги по улице Фадеева в районе дома № 47 должны были открыть 23 июля включительно. На время ремонта теплотрассы автомобилистам предложили использовать альтернативную дорогу в районе улиц Борисенко и Сахалинская.

К слову, в центре города в связи с ремонтом перекрыли ещё одну важную трассу, что далеко не добавляет свободы автомобильному движению Владивостока. Ещё одним нововведением стал запрет на парковку в районе улицы Адмирала Фокина. Кроме того, во Владивостоке на два месяца закрыли дорогу в районе улицы Станюковича. Здесь пройдёт капитальный ремонт дорожного полотна от дома № 28 до дома № 37. Строители должны восстановить основание дороги, сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части и пешеходной зоны. Движение автотранспорта на время проведения работ будет ограничено до 1 сентября.

Агентство напоминает, что традиционные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота также временно ограничат движение и парковку во Владивостоке. Изменения движения будут действовать с 6 часов утра до 23 часов вечера воскресенья, 29 июля.

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