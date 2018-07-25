В Приморье обнаружили продукты, которые опасны для здоровья человека

В Приморье за минувшую неделю сотрудниками межобластной ветеринарной лаборатории забраковано больше тысячи тонн пищевой продукции, в которой были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому края.