В Приморье обнаружили продукты, которые опасны для здоровья человека
Всего было забраковано более 1200 тонн пищевой продукции.
Всего было забраковано более 1200 тонн пищевой продукции.
В Приморье за минувшую неделю сотрудниками межобластной ветеринарной лаборатории забраковано больше тысячи тонн пищевой продукции, в которой были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В результате лабораторных исследований было забраковано 18 партий продукции: мед натуральный липовый, креветка, кальмар сушеный, щупальца и капюшон осьминога подкопченные, сардина тихоокеанская мороженая, минтай мороженый, свинина охлажденная, крупа рисовая дробленая, мука рыбная кормовая, а также корма для свиней.
В забракованной продукции было обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсеменённости, бактерии группы кишечной палочки, несоответствие нормативам массовой доли сырого протеина, превышение допустимого содержания кадмия, ртути, металломагнитной и сорной примеси, метаболиты нитрофуранов.
Всего было забраковано 1205 тонн продукции.