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04:54 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье обнаружили продукты, которые опасны для здоровья человека

Всего было забраковано более 1200 тонн пищевой продукции.

В Приморье за минувшую неделю сотрудниками межобластной ветеринарной лаборатории забраковано больше тысячи тонн пищевой продукции, в которой были обнаружены опасные и вредные для здоровья человека вещества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому края.

В результате лабораторных исследований было забраковано 18 партий продукции: мед натуральный липовый, креветка, кальмар сушеный, щупальца и капюшон осьминога подкопченные, сардина тихоокеанская мороженая, минтай мороженый, свинина охлажденная, крупа рисовая дробленая, мука рыбная кормовая, а также корма для свиней.

В забракованной продукции было обнаружено превышение общего уровня бактериальной обсеменённости, бактерии группы кишечной палочки, несоответствие нормативам массовой доли сырого протеина, превышение допустимого содержания кадмия, ртути, металломагнитной и сорной примеси, метаболиты нитрофуранов.

Всего было забраковано 1205 тонн продукции.

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