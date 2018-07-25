Лейтенант красноярской полиции шокировала интернет откровенными фото

На выходных в паблике «Омбудсмен полиции» появилась подборка фотографий из Instagram красноярского лейтенанта полиции Виктории Крышовой. Признания в любви к своей работе и форме чередовались со снимками, на которых полицейская представала полуобнаженной в различной комплектации — сольно или с подругой, в душевой или на постели. Профиль был открыт для всех.