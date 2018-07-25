Лейтенант красноярской полиции шокировала интернет откровенными фото
Барышня показала, что не смотря на форму, ничто человеческое ей не чуждо.
Барышня показала, что не смотря на форму, ничто человеческое ей не чуждо.
На выходных в паблике «Омбудсмен полиции» появилась подборка фотографий из Instagram красноярского лейтенанта полиции Виктории Крышовой. Признания в любви к своей работе и форме чередовались со снимками, на которых полицейская представала полуобнаженной в различной комплектации — сольно или с подругой, в душевой или на постели. Профиль был открыт для всех.
Администратор
Пост вызвал живое обсуждение и набрал сотни комментариев среди которых преобладали два типа «МВД упало дальше некуда» и «завидуйте молча». Страничку уже удалили из социальных сетей.