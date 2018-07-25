Власти Иркутска запустят программу сохранения деревянных зданий

В Иркутске разрабатывают программу сохранения деревянных зданий, которые не являются памятниками историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По словам заслуженного архитектора РФ Марка Мееровича, ветхие и аварийные деревянные дома в исторической части города представляют собой здания с уникальной архитектурой.

«Зачастую они просто попадают под снос. Однако часть из них можно и нужно сохранить. Они — воплощение идентичности нашего города в России. Сохраняя такие здания, мы можем сберечь исторический облик города», — цитирует газета «Известия» Мееровича.

Дорожную карту проекта сохранения средовой застройки архитекторы готовы представить главе областного центра в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что здания-памятники истории и архитектуры стали чаще реставрировать в Иркутске. На сегодняшний день работы по сохранению ведутся на 22 объектах культурного наследия. В прошлом году были приняты работы на 16 зданиях, как деревянных, так и каменных. В 2017 году власти выдали 79 разрешений на производство ремонтно-реставрационных работ в зданиях — памятниках архитектуры, в 2016 году это число было вдвое меньше.