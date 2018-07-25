Власти Иркутска запустят программу сохранения деревянных зданий
Архитекторы планируют представить дорожную карту проекта в сентябре.
Архитекторы планируют представить дорожную карту проекта в сентябре.
В Иркутске разрабатывают программу сохранения деревянных зданий, которые не являются памятниками
По словам заслуженного архитектора РФ Марка Мееровича, ветхие и аварийные деревянные дома в исторической части города представляют собой здания с уникальной архитектурой.
«Зачастую они просто попадают под снос. Однако часть из них можно и нужно сохранить. Они — воплощение идентичности нашего города в России. Сохраняя такие здания, мы можем сберечь исторический облик города», — цитирует газета «Известия» Мееровича.
Ранее сообщалось, что
Также возросло количество обращений по вопросам сохранения и использования памятников. В 2017 году было согласовано 72 комплекта проектной документации на ремонт и реставрацию таких объектов.