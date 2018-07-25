Приморцы стали больше тратить
Население края израсходовало на приобретение товаров на 5. 2 млрд. рублей больше, чем в прошлом году. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 1. 3%, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.
Население края израсходовало на приобретение товаров на 5. 2 млрд. рублей больше, чем в прошлом году. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 1. 3%, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.
За
Объем оборота общественного питания составил 8.5 млрд. рублей (к
Михаил Грач.