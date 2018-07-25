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05:00 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы стали больше тратить

Население края израсходовало на приобретение товаров на 5. 2 млрд. рублей больше, чем в прошлом году. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 1. 3%, сообщили DEITA. RU в Приморскстате.

Источник: Reuters

За январь-июнь 2018 года реализовано непродовольственных товаров на 102.7 млрд. рублей (99.7% к январю-июню 2017), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 81 млрд. рублей (103.5%).

Объем оборота общественного питания составил 8.5 млрд. рублей (к январю-июню 2017 — 103.8%).

Михаил Грач.

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