Специализированная охрана может появиться во всех школах Владивостока

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в заседании приняли участие представители городской администрации и инициативных групп граждан.

Депутат Сергей Бочин поднял вопрос об охране учебных учреждений специализированными охранными агентствами за счёт местного бюджета и озвучил сложившуюся ситуацию в школах города.

«Согласно федеральному закону “Об образовании” каждая школа должна иметь специализированную охрану, образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и обязана создавать безопасные условия обучения и нахождения в учебном заведении учащихся. Однако все проблемы по осуществлению этой деятельности ложатся “на плечи” директоров учреждений. Им необходимы финансы для заключения договора с охранным агентством, поэтому половина школ у нас не охраняется. Между тем, в настоящее время администрации школ решают вопрос охраны за счёт денег родителей учащихся, многие из которых платить отказываются. Однако новые объекты, новые стадионы подлежат охране. Нужно, в первую очередь, думать о детях», — отметил Сергей Бочин.

В ходе обсуждения комитет по социальной политике и делам ветеранов принял решение рассмотреть возможность выделения денег на охрану образовательных учреждений специализированными охранными агентствами в 2019 году.

«Для решения данной задачи депутаты комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока предложили направить обращение в администрацию Владивостока и в комитет по бюджету, налогам и финансам городской Думы с просьбой рассмотреть при формировании бюджета на 2019 год и плановый период 2020—2021 годы расходы на оплату услуг по охране муниципальных общеобразовательных учреждений в полном объёме. Помимо этого, мы создадим рабочую группу, которая будет курировать данный вопрос», — сообщила председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы Владивостока Людмила Таран.

Также особое внимание депутаты уделили вопросу обеспечения медицинскими препаратами детей-инвалидов с диагнозом сахарный диабет I типа (инсулинозависимый). Присутствующие на заседании представители инициативной группы предоставили информацию о том, что в нормативно-правовых актах обозначены стандарты, которые не соответствуют реальному положению дел. Именно поэтому необходимо внести изменения в краевой закон «О внесении изменений в закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края».

По итогам обсуждения комитет принял решение обратиться по данному вопросу в департамент здравоохранения администрации Приморского края и в комитет по социальной политике и защиты прав граждан Законодательного собрания Приморья с просьбой изыскать возможность предоставления из краевого бюджета в 2019 году денег на обеспечение детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом I типа, медицинскими препаратами, расходными материалами.