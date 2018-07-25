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05:10 (мск), источник: ДЕЙТА

Жизненно важный мост строят приморским сельчанам

Сооружение временной переправы через реку Раковка для жителей станции Лимичевка идет согласно плану, сообщили DEITA. RU в администрации Уссурийска.

Источник: ДЕЙТА

Строительство моста началось в первой декаде июня. Подрядчики уже установили четыре опоры (две русловые, две береговые). От дороги до опор скальным грунтом отсыпан подъезд к переправе.

Ширина дорожного полотна составит около 5 метров, что позволит одновременно передвигаться по нему и машинам, и людям. Автомобильное движение будет однополосным.

Михаил Грач.

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