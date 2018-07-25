Жизненно важный мост строят приморским сельчанам
Сооружение временной переправы через реку Раковка для жителей станции Лимичевка идет согласно плану, сообщили DEITA. RU в администрации Уссурийска.
Сооружение временной переправы через реку Раковка для жителей станции Лимичевка идет согласно плану, сообщили DEITA. RU в администрации Уссурийска.
Строительство моста началось в первой декаде июня. Подрядчики уже установили четыре опоры (две русловые, две береговые). От дороги до опор скальным грунтом отсыпан подъезд к переправе.
Ширина дорожного полотна составит около 5 метров, что позволит одновременно передвигаться по нему и машинам, и людям. Автомобильное движение будет однополосным.
Михаил Грач.