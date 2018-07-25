Максимальный подъем Амура у Хабаровска ожидают 1—3 августа

По информации Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки 25 июля на территории региона ожидается подъем уровня воды в реке Амур у Хабаровска — на 60 — 70 см; у села Троицкое — на 30 — 40 см; в районе Комсомольска-на-Амуре — на 20 — 40 см, сообщает сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.



Пик подъема воды в Амуре придется в регионе на начало августа. У Хабаровска максимальный уровень ожидают 1—3 августа в значениях 480 — 550 см (опасным считается уровень 600 см). 4—5 августа максимальный уровень 300 — 350 см, вероятно, будет отмечен около села Троицкое (при опасном уровне 450 см). В город Юности пик паводка должен прийти к 7—9 августа , он может достигнуть 380 — 430 см (опасный уровень — 650 см).

— Как видно из прогноза, на сегодняшний день ситуация не предполагает возникновения опасных явлений, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Уровень воды реки Амур на территории Хабаровского края повышается постепенно, паводковая ситуация, в целом, относительно стабильна. Впрочем, не исключается частичное подтопление сенокосов, дорог, дачных участков и других объектов, расположенных в низинах в пойме реки, в том числе на островах у Хабаровска, — отметили в комитете правительства края по гражданской защите. В результате дождей на реках Приамурья проходят паводки с небольшими подъемами уровня воды на 15 — 40 см/сутки, без угрозы хозяйственным объектам. Затоплены поймы рек Бурея, Тырма, Кур, Тунгуска, Манома, Амгунь в верхнем течении на территории Хабаровского края на глубину 0,2 — 1,2 м.



Гидрологическая обстановка на этих и других реках края, где местами из-за циклонов отмечаются колебания уровня воды, находятся в зоне особого внимания территориальной подсистемы РСЧС. Большинство же рек Хабаровского края сейчас находятся в берегах.