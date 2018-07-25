На Хабаровский край и ЕАО обрушатся два циклона подряд

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что тайфун «Ампил», из-за которого 22 июля было эвакуировано более 387 тысяч человек в Шанхае и провинциях Чжэцзян и Цзянсу в Китае, ослабел до состояния обычного циклона. Он должен был принести ливни в Приморье 26—27 июля , однако изменил направление и ушел в сторону китайского Харбина и российского Хабаровска.

«Хабаровский край в среду оказался под властью тропического циклона. Прогнозируются дожди, местами сильные. Бывший тайфун “Ампил” к нам подойдет к ночи на четверг. Поэтому ночью прогнозируются сильные дожди, местами очень сильные. Такая же ситуация в Еврейской области», — рассказал собеседник.

Он отметил, что стихать дожди начнут в четверг днем.

Как сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю, из-за дождей возможно подтопление объектов ЖКХ и энергетики, аварии на ЛЭП и линиях связи, дорог. Кроме того, с 1 по 3 августа 2018 года на реке Амур прогнозируется повышение уровня воды. По предварительным оценкам, самый значительный он будет у Хабаровска и села Елабуга. Так, у краевой столицы прогнозируется уровень в 480−550 сантиметров при опасной отметке в 600 сантиметров. Это может привести к подтоплению посевов, дорог, дачных участков на островах у Хабаровска. Возможен разлив малых рек.