Красноярская студентка выиграла возможность учиться дизайну в Италии

Всего стипендиатами были выбраны 103 российских студента, однако только Тихонова стала представительницей творческого университета, говорится на портале Культура24. Теперь талантливая студентка проведет следующий год, обучаясь в Nuova Accademia di Belle Arti Milano, крупнейшей частной школе дизайна в Италии.

Как говорит сама Тихонова: «На вопросы, почему я учусь на графического дизайнера, я всегда любила отвечать “потому что я люблю рисовать” — вот и всё. Мне интересно это направление, его новизна и необходимость, потому что всё, что нас окружает — это дизайн, он повсюду и без него никак».