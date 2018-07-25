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05:46 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярская студентка выиграла возможность учиться дизайну в Италии

Студентка Красноярского государственного института искусств Татьяна Тихонова получила стипендию президента России на обучение в Италии.

Источник: НИА Красноярск

Всего стипендиатами были выбраны 103 российских студента, однако только Тихонова стала представительницей творческого университета, говорится на портале Культура24. Теперь талантливая студентка проведет следующий год, обучаясь в Nuova Accademia di Belle Arti Milano, крупнейшей частной школе дизайна в Италии.

Как говорит сама Тихонова: «На вопросы, почему я учусь на графического дизайнера, я всегда любила отвечать “потому что я люблю рисовать” — вот и всё. Мне интересно это направление, его новизна и необходимость, потому что всё, что нас окружает — это дизайн, он повсюду и без него никак».

Ранее работы студентки неоднократно удостаивались высоких оценок жюри всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

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