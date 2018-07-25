В Красноярске открывается выставка «Голос, покоривший мир»

В музее-усадьбе Г. В. Юдина 26 июля откроется выставка «Голос, покоривший мир», посвященная памяти Дмитрия Хворостовского. Весной нынешнего года родители оперного певца передали Красноярску около 200 экспонатов: портреты, фотографии, концертные костюмы, награды, призы великого баритона. Выставка будет работать в течение года.

«Создается такое впечатление, что Дмитрий на самом деле где-то рядом. Я вспоминал его последний приезд, прощание в аэропорту… Через эту экспозицию он жив для нас. Не только как великий певец, но и как олицетворение сибирской души», — сказал глава региона.