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05:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске открывается выставка «Голос, покоривший мир»

Экспозиция посвящена Дмитрию Хворостовскому.

В музее-усадьбе Г. В. Юдина 26 июля откроется выставка «Голос, покоривший мир», посвященная памяти Дмитрия Хворостовского. Весной нынешнего года родители оперного певца передали Красноярску около 200 экспонатов: портреты, фотографии, концертные костюмы, награды, призы великого баритона. Выставка будет работать в течение года.

Врио губернатора края Александр Усс осмотрел разделы экспозиции, посвященные семье Дмитрия Хворостовского, учебе, работе в красноярском театре оперы и балета.

«Создается такое впечатление, что Дмитрий на самом деле где-то рядом. Я вспоминал его последний приезд, прощание в аэропорту… Через эту экспозицию он жив для нас. Не только как великий певец, но и как олицетворение сибирской души», — сказал глава региона.

Напомним, известный оперный певец скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В его честь в Красноярске назвали Театр оперы и балета. Кроме того, имя Хворостовского носит детская музыкальная школа № 4.

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