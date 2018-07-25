В Красноярске открывается выставка «Голос, покоривший мир»
Экспозиция посвящена Дмитрию Хворостовскому.
Экспозиция посвящена Дмитрию Хворостовскому.
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Врио губернатора края Александр Усс осмотрел разделы экспозиции, посвященные семье Дмитрия Хворостовского, учебе, работе в красноярском театре оперы и балета.
«Создается такое впечатление, что Дмитрий на самом деле
Напомним, известный оперный певец скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В его честь в Красноярске назвали Театр оперы и балета. Кроме того, имя Хворостовского носит детская музыкальная школа № 4.