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05:53 (мск), источник: НИА Красноярск

Футболисты «Енисея» встретились с болельщиками

Перед началом своего первого сезона в российской футбольной Премьер-лиге футболисты красноярского «Енисея» встретились с болельщиками и представили новых игроков клуба.

Источник: НИА Красноярск

Встреча прошла накануне вечером, 24 июля. Несмотря на дождь и прохладную погоду, на набережную к «Капитанскому клубу» пришли сотни горожан. После короткой музыкальной программы и розыгрыша призов с символикой «Енисея» перед болельщиками появились футболисты.

Сначала красноярцам представили новых игроков клуба. Все они уже успели завоевать авторитет и популярность, играя в известных командах РФПЛ.

Новыми игроками «Енисея» стали 12 футболистов:

— вратарь Давид Юрченко, экс-игрок «Анжи» и «Тосно»;.

— полузащитник из Нигерии Фегор Огуде, выступал за нигерийскую сборную, в России играл в пермском «Амкаре»;.

— защитник Али Гаджибеков, игравший за «Анжи» и «Крылья Советов»;.

— экс-полузащитник «Амкара» Павел Комолов;.

— защитник Алексей Грицаенко, ранее играл в «Краснодаре»;.

— бывший полузащитник «Амкара» Михаил Костюков;.

— защитник Дмитрий Ятченко, играл в нальчикском «Спартаке», грозненском «Тереке» (ныне «Ахмат»), последний клуб игрока — самарские «Крылья Советов»;.

— полузащитник Александр Зотов, играл в «Динамо»;.

— сербский защитник Раде Дугалич (экс-«Тосно»);.

— защитник Петар Занев, игрок сборной Болгарии и экс-футболист «Амкара»;.

— полузащитник албанской сборной Энис Гавазай;.

— хорватский нападающий Дарко Бодул, последние два года играл в «Амкаре».

После представления участников футболисты «Енисея» устроили автограф-сессию для болельщиков: сфотографироваться и поговорить с любимым игроком или новичком команды мог любой желающий.

Футболистам, которые играют в «Енисее» уже не первый сезон, обновление состава внушает оптимизм и уверенность в том, что клубу удастся укрепиться в РФПЛ. «Это обычная футбольная жизнь: кто-то приходит, кто-то уходит. Тем более, надо усиливаться в любом случае. Я думаю, это правильный ход — усилить состав по максимуму, насколько это возможно. Конечно, какое-то время у ребят уйдет на адаптацию, но мы усилились качественными игроками. Все ребята играли в Премьер-лиге, у некоторых на счету по 100−200 матчей», — заявил капитан «Енисея», полузащитник Александр Харитонов.

Свой первый матч в Премьер-лиге красноярские футболисты сыграют с питерским «Зенитом» уже в это воскресенье, 29 июля. Он пройдет на тюменском стадионе «Геолог». Игра начнется в 18:00 по красноярскому времени.

«По объективным причинам команда будет месяц играть на выезде, но мы ускорили реконструкцию Центрального стадиона на несколько месяцев для того, чтобы скорее увидеть наш “Енисей” здесь», — пообещал и.о. министра спорта края Сергей Алексеев.

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