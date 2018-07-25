Футболисты «Енисея» встретились с болельщиками

Футболистам, которые играют в «Енисее» уже не первый сезон, обновление состава внушает оптимизм и уверенность в том, что клубу удастся укрепиться в РФПЛ. «Это обычная футбольная жизнь: кто-то приходит, кто-то уходит. Тем более, надо усиливаться в любом случае. Я думаю, это правильный ход — усилить состав по максимуму, насколько это возможно. Конечно, какое-то время у ребят уйдет на адаптацию, но мы усилились качественными игроками. Все ребята играли в Премьер-лиге, у некоторых на счету по 100−200 матчей», — заявил капитан «Енисея», полузащитник Александр Харитонов.