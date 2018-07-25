Футболисты «Енисея» встретились с болельщиками
Перед началом своего первого сезона в российской футбольной
Перед началом своего первого сезона в российской футбольной
Встреча прошла накануне вечером, 24 июля. Несмотря на дождь и прохладную погоду, на набережную к «Капитанскому клубу» пришли сотни горожан. После короткой музыкальной программы и розыгрыша призов с символикой «Енисея» перед болельщиками появились футболисты.
Новыми игроками «Енисея» стали 12 футболистов:
— вратарь Давид Юрченко,
— полузащитник из Нигерии Фегор Огуде, выступал за нигерийскую сборную, в России играл в пермском «Амкаре»;.
— защитник Али Гаджибеков, игравший за «Анжи» и «Крылья Советов»;.
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— защитник Алексей Грицаенко, ранее играл в «Краснодаре»;.
— бывший полузащитник «Амкара» Михаил Костюков;.
— защитник Дмитрий Ятченко, играл в нальчикском «Спартаке», грозненском «Тереке» (ныне «Ахмат»), последний клуб игрока — самарские «Крылья Советов»;.
— полузащитник Александр Зотов, играл в «Динамо»;.
— сербский защитник Раде Дугалич (экс-«Тосно»);.
— защитник Петар Занев, игрок сборной Болгарии и
— полузащитник албанской сборной Энис Гавазай;.
— хорватский нападающий Дарко Бодул, последние два года играл в «Амкаре».
После представления участников футболисты «Енисея» устроили
Свой первый матч в
«По объективным причинам команда будет месяц играть на выезде, но мы ускорили реконструкцию Центрального стадиона на несколько месяцев для того, чтобы скорее увидеть наш “Енисей” здесь», — пообещал и.о. министра спорта края Сергей Алексеев.