В Приморье ввели штрафы за продажу вейпов подросткам

«Согласно документу, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических — от 30 до 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.