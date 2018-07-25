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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

На Театральной площади через неделю появится новая площадка для семейного отдыха

Что конкретно строят между оперным театром и «Новотелем».

Источник: Комсомольская правда

В истории строительства этого объекта немало скандалов. В 2008 году треугольник площадью около 2,1 тысячи квадратных метров между театром оперы и балета, Сбербанком (на тот момент ТЦ «Хамелеон») и «Новотелем» отдали в аренду некой компании «Сибнефто». Планы у компании были наполеоновские: возвести здесь торгово-развлекательный комплекс чуть ли не в 7 этажей (по другим сведениям — в 4), с подземной парковкой почти на 50 машиномест.

Но задуманное не сбылось. «Сибнефто» переуступил права на аренду земли другому юридическому лицу. Потом в дело вмешалась прокуратура и захотела проверить законность сделки между мэрией и бизнесом. Мэрия тоже планировала отозвать разрешение на строительство через арбитражный суд, но передумала.

В конце концов, нынешний арендатор, ООО «Архитектурное ателье «Архитрав», приступил к строительству. На заборе стройки висит паспорт объекта, в нем указано, что это «Развлекательный комплекс с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением». Работы начались в 2016 году, а должны были быть завершены 1 июня 2018 года.

Что происходит на самом деле.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня работа на объекте кипит. На днях рабочие убрали с одной стороны забор, чтобы укладывать тротуарную плитку. И стало окончательно понятно, что никакого многоэтажного торгово-развлекательного центра тут пока нет. Возвышается одно круглое здание высотой в два этажа, оно пока что не «одето», а по каркасу сложно судить, что это есть такое. А рядом стоят два… как бы их назвать… небольших амфитеатра ступеней на десять каждый. И еще въезд на подземную парковку. Вот и весь «комплекс».

Удалось дозвониться до заместителя начальника строительного комплекса Алексея Кургузова. Он рассказал:

— Здесь будет открытая площадка для семейного отдыха. Круглое здание — это выставочное пространство, оно будет частично застеклено прозрачной мозаикой. Подземная парковка на 23 места уже почти готова. Объект мы планируем сдать 31 июля. Это реально, мы стараемся успеть до этой даты.

Как отнеслись к этому красноярцы?

Горожане с самого начала были против очередного торгового центра. Идея и в самом деле спорная: куда? Тут же станет ни пройти ни проехать. К тому же в Красноярске этих ТРЦ и так пруд пруди.

Источник: Комсомольская правда

Теперь, когда страсти улеглись, горожане смотрят на новый объект под другим углом. Надо сказать, что место тут проходное, народ идет мимо и с любопытством разглядывает, что происходит на строительной площадке. Одни увидели диссонанс архитектурных стилей: на заднем плане мраморная классика театра оперы и балета, а тут — уличный хай-тэк из стекла и вентилируемых фасадов. Другие считают, что здесь может быть вполне уютно. А третьи говорят: «Поживем — увидим». И в самом деле, через неделю все станет понятно.

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