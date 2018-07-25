В Красноярском крае стартовала кампания «Навстречу безопасности»

Источник: НИА Красноярск

«Задачи большой федеральной пропагандистской кампании, которой мы сегодня даем старт, крайне важны и актуальны, потому что они касаются жизни и здоровья абсолютно всех участников дорожного движения, — сказал исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края Сергей Пономаренко. — Динамика снижения основных показателей аварийности в крае существенно опережает сложившуюся тенденцию в среднем по России. Однако уровень ДТП в крае, где страдают дети, ещё достаточно высок. Поэтому важно в рамках акции объединить усилия Госавтоинспекции, краевых и муниципальных властей и, самое главное, самих участников дорожного движения, для того чтобы максимально повысить безопасность на дорогах».

«Это касается и несовершеннолетних людей, которые ещё не знакомы с правилами поведения на дорогах, и тех, кто уже получил водительское удостоверение, и тех, кто уже давно водит автомобиль. Ведь кто-то не успевает следить за тем, как меняются со временем правила, кто-то их попросту забывает. Нужно, чтобы их знали и соблюдали абсолютно все», — продолжил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по краю Алексей Членов.

В информационной кампании Красноярском крае будут участвовать представители администраций муниципалитетов, Госавтоинспекции, экспертного центра «Движение без опасности», краевых министерств социального блока, общественных организаций. В частности, команда экспертов акции в течение недели посетит 4 детских оздоровительных лагеря, родильные дома и другие учреждения, а также обучат более 100 педагогов и воспитателей. Ярким элементом в ходе обучения станет специальный автомобиль, укомплектованный всем необходимым оборудованием и набором полезных устройств, чтобы любой желающий смог проверить и расширить свои знания в области безопасности дорожного движения.