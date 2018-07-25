В Иркутской области 1 258 семьям ежемесячно платят за третьего ребёнка
В Иркутской области с начала 2018 года 1 258 семей, где родился, усыновлен третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщает
В Иркутской области с начала 2018 года 1 258 семей, где родился, усыновлен третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщает
Министр напомнил, что согласно закону, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.
Ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребенка до достижения трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: в южных районах — 9 658 рублей, в северных — 12 748 рублей. Выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет.