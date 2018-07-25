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06:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области 1 258 семьям ежемесячно платят за третьего ребёнка

В Иркутской области с начала 2018 года 1 258 семей, где родился, усыновлен третий или последующий ребёнок, получают ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

Источник: Reuters

Министр напомнил, что согласно закону, право на ежемесячную денежную выплату имеют семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Иркутской области, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года.

Ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей, родившихся в период с 1 января 2018 года, предоставляется со дня рождения ребенка до достижения трех лет. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет: в южных районах — 9 658 рублей, в северных — 12 748 рублей. Выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились за предоставлением указанной меры социальной поддержки не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет.

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