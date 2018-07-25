В Новосибирске запретили парковку в одном из дворов на улице Новогодней
С 12 августа во дворе дома № 22 на улице Новогодней будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в мэрии.
С 12 августа во дворе дома № 22 на улице Новогодней будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в мэрии.
В Новосибирске запретили парковку в одном из дворов на улице Новогодней, об этом сообщает
С 12 августа запрещается остановка автомобилей и грузовиков на участке внутриквартальной дороги около дома № 22 на улице Новогодней.
«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена”, 8.24 “Работает эвакуатор”, 3.1 “Въезд запрещен”», — отметили в мэрии.
Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.