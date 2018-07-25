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09:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске запретили парковку в одном из дворов на улице Новогодней

С 12 августа во дворе дома № 22 на улице Новогодней будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», рассказали в мэрии.

В Новосибирске запретили парковку в одном из дворов на улице Новогодней, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 12 августа запрещается остановка автомобилей и грузовиков на участке внутриквартальной дороги около дома № 22 на улице Новогодней.

«На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 “Остановка запрещена”, 8.24 “Работает эвакуатор”, 3.1 “Въезд запрещен”», — отметили в мэрии.

Это сделано для обеспечения беспрепятственного проезда спецтранспорта.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

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