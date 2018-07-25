Музыкант плюнул в поклонницу пивом и спас ее от смертельной болезни

Гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли (Jordan Buckley) рассказал, как обрызгал фанатку пивом на концерте. Из-за боли в глазах она обратилась к врачу, что помогло своевременно обнаружить опухоль мозга. Об этом музыкант написал в своем Twitter-аккаунте.

«Ребят, хотите услышать чертову сумасшедшую историю?» — начал Бакли рассказ. Он поведал, что к нему подошла одна из поклонниц и призналась, что как-то раз была на их концерте в первых рядах, и ей в глаз попало немного пива, которое гитарист плюнул в зрителей.

На следующий день глаз болел, и она, заподозрив инфекцию, отправилась к врачу. Девушка сдала анализы и прошла осмотр. В результате врачи обнаружили, что причиной боли была опухоль мозга. Болезнь оказалась обнаружена на ранней стадии, и новообразование удалили.

По ходу рассказа музыкант постоянно извинялся и уже готовился к судебному иску. Но как только он узнал о том, что его выходка помогла диагностировать опухоль, ощутил шок.