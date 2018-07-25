Магистрант ИРНИТУ Константин Бабиков разработал функциональные батончики для спортивного питания

Источник: НИА Красноярск

Инновационный продукт молодой ученый создал на базе вузовского малого инновационного предприятия ООО «Энолог». Первые результаты разработки оценили эксперты на выставке «Функциональные и спортивные продукты» в Слюдянке.

Как признался Константин Бабиков, с юных лет он поддерживает спортивную форму различными физическими нагрузками. Он считает, что важным направлением является послетренировочное питание и восстановление сил.

«После упражнений на тренажерах я стараюсь восполнить потраченный запас энергии перекусом. Но не вся продукция полезна для организма. Поэтому решил создать батончики функционального назначения. Главным отличием инновационного продукта от существующих аналогов является то, что в процессе производства не будут добавляться сахар, ароматизаторы и красители. В основе сладости — свекла и морковь, а небольшую кислинку придает пектиновый экстракт — яблочный жмых с водой и ферментами. Основной запас энергии батончика содержится в шоколадной глазури», — рассказал Константин.

По словам магистранта, высокая калорийность продукта (220 кКал в 70 граммах) позволит быстро восстановить потраченную силу, а пищевые волокна и пектин будут очищать организм от шлаков и токсинов.

«Содержание аскорбиновой кислоты способствует повышению иммунитета и нормализации уровня холестерина. Макро- и микроэлементы помогут организму поддерживать ионный баланс. Заменимые и незаменимые аминокислоты — избежать процессы катаболизма (распад мышечной ткани), которые начинают происходить при длительных и изнуряющих тренировках», — пояснил биотехнолог.

Константин Бабиков считает, чтобы заполнить так называемое «белково-углеводное окно» (кратковременный период после высокоинтенсивной нагрузки, когда организм способен быстро усваивать питательные вещества), достаточно съесть один батончик. Автор проекта эксперименты проводил на себе.