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07:27 (мск), источник: НИА Красноярск

Магистрант ИРНИТУ Константин Бабиков разработал функциональные батончики для спортивного питания

Магистрант второго курса Института высоких технологий ИРНИТУ Константин Бабиков работает над проектом «Батончики функционального назначения». Научным руководителем исследования выступает доцент кафедры химии и пищевой технологии им. профессора В. В. Тутуриной Галина Гусакова.

Источник: НИА Красноярск

Инновационный продукт молодой ученый создал на базе вузовского малого инновационного предприятия ООО «Энолог». Первые результаты разработки оценили эксперты на выставке «Функциональные и спортивные продукты» в Слюдянке.

Как признался Константин Бабиков, с юных лет он поддерживает спортивную форму различными физическими нагрузками. Он считает, что важным направлением является послетренировочное питание и восстановление сил.

«После упражнений на тренажерах я стараюсь восполнить потраченный запас энергии перекусом. Но не вся продукция полезна для организма. Поэтому решил создать батончики функционального назначения. Главным отличием инновационного продукта от существующих аналогов является то, что в процессе производства не будут добавляться сахар, ароматизаторы и красители. В основе сладости — свекла и морковь, а небольшую кислинку придает пектиновый экстракт — яблочный жмых с водой и ферментами. Основной запас энергии батончика содержится в шоколадной глазури», — рассказал Константин.

По словам магистранта, высокая калорийность продукта (220 кКал в 70 граммах) позволит быстро восстановить потраченную силу, а пищевые волокна и пектин будут очищать организм от шлаков и токсинов.

«Содержание аскорбиновой кислоты способствует повышению иммунитета и нормализации уровня холестерина. Макро- и микроэлементы помогут организму поддерживать ионный баланс. Заменимые и незаменимые аминокислоты — избежать процессы катаболизма (распад мышечной ткани), которые начинают происходить при длительных и изнуряющих тренировках», — пояснил биотехнолог.

Константин Бабиков считает, чтобы заполнить так называемое «белково-углеводное окно» (кратковременный период после высокоинтенсивной нагрузки, когда организм способен быстро усваивать питательные вещества), достаточно съесть один батончик. Автор проекта эксперименты проводил на себе.

На втором курсе магистрант планирует усовершенствовать разработку, которая ляжет в основу его выпускной квалификационной работы.

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