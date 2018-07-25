Информацию о ночной стрельбе объяснили в ДВД Алматы

Источник: Tengrinews

В ведомстве опровергли информацию о том, что во время инцидинта была стрельба. В начале четвертого утра на пульт «102» поступило сообщение о подозрительных лицах, крутящихся возле машин во дворе одного из жилых домов на пересечении улиц Жумалиева и Карасай батыра.

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На сигнал первым отреагировал экипаж дорожно-патрульной полицией «Буран-078».

«Установлено, что подозреваемые лица скрылись на автомашине марки Mitsubishi Galant. Патрульными было организовано их преследование. Сразу несколькими нарядами полиции путь злоумышленникам был блокирован. На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева, мужчина, управлявший данным авто, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб. Оба подозреваемых были задержаны. Установлено, что они приезжие из Восточно-Казахстанской области», — сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Кроме того, полицейские установили, что транспорт злоумышленников — Mitsubishi, был угнан ими на территории Алатауского района незадолго до задержания.

«Судя по всему, фигуранты планировали промышлять кражами на угнанном автомобиле, установив на них подложные госномерные знаки. В настоящее время личности задержанных проверяются по всем учетам на причастность к другим преступлениям, в том числе и имущественного характера», — резюмировал подполковник Мендебаев.

Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы в ночь с 24 на 25 июля на пересечении улиц Макатева и Сейфуллина.