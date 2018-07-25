Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Вы - колония, Господа!»: Пашинин обратился к украинцам - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
За что бьют в Турции российских туристов
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Трусы до плеч: Сеть высмеяла откровенный купальник Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Как определить меланому: врач назвал главный признак
10 моделей с нестандартной красотой (фото)
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
07:46 (мск), источник: Tengrinews

Информацию о ночной стрельбе объяснили в ДВД Алматы

В Алматы обезвредили группу автоворов и угонщиков из восточного Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

Источник: Tengrinews

В ведомстве опровергли информацию о том, что во время инцидинта была стрельба. В начале четвертого утра на пульт «102» поступило сообщение о подозрительных лицах, крутящихся возле машин во дворе одного из жилых домов на пересечении улиц Жумалиева и Карасай батыра.

Читайте также
Лобовое столкновение автобусов в Алматы: пострадавшим выплатят 10 млн тенге

На сигнал первым отреагировал экипаж дорожно-патрульной полицией «Буран-078».

«Установлено, что подозреваемые лица скрылись на автомашине марки Mitsubishi Galant. Патрульными было организовано их преследование. Сразу несколькими нарядами полиции путь злоумышленникам был блокирован. На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева, мужчина, управлявший данным авто, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб. Оба подозреваемых были задержаны. Установлено, что они приезжие из Восточно-Казахстанской области», — сообщил начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.

Кроме того, полицейские установили, что транспорт злоумышленников — Mitsubishi, был угнан ими на территории Алатауского района незадолго до задержания.

«Судя по всему, фигуранты планировали промышлять кражами на угнанном автомобиле, установив на них подложные госномерные знаки. В настоящее время личности задержанных проверяются по всем учетам на причастность к другим преступлениям, в том числе и имущественного характера», — резюмировал подполковник Мендебаев.

Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы в ночь с 24 на 25 июля на пересечении улиц Макатева и Сейфуллина.

По словам жильцов близлежащих домов, они проснулись около 03.00 ночи из-за выстрелов на улице. Когда они выглянули из окон, то увидели 5−6 патрульных автомобилей. Сообщается, что один мужчина был задержан полицейскими. На перекрестке также была потасовка.

Все новости региона
Сборные команды Венесуэлы, Зимбабве, Беларуси и Узбекистана прибыли на 40-ю военную базу &quot;Отар&quot;
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь