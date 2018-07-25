Информацию о ночной стрельбе объяснили в ДВД Алматы
В Алматы обезвредили группу автоворов и угонщиков из восточного Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В Алматы обезвредили группу автоворов и угонщиков из восточного Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ведомстве опровергли информацию о том, что во время инцидинта была стрельба. В начале четвертого утра на пульт «102» поступило сообщение о подозрительных лицах, крутящихся возле машин во дворе одного из жилых домов на пересечении улиц Жумалиева и Карасай батыра.
На сигнал первым отреагировал экипаж
«Установлено, что подозреваемые лица скрылись на автомашине марки Mitsubishi Galant. Патрульными было организовано их преследование. Сразу несколькими нарядами полиции путь злоумышленникам был блокирован. На пересечении проспекта Сейфуллина с улицей Макатаева, мужчина, управлявший данным авто, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на столб. Оба подозреваемых были задержаны. Установлено, что они приезжие из
Кроме того, полицейские установили, что транспорт злоумышленников — Mitsubishi, был угнан ими на территории Алатауского района незадолго до задержания.
«Судя по всему, фигуранты планировали промышлять кражами на угнанном автомобиле, установив на них подложные госномерные знаки. В настоящее время личности задержанных проверяются по всем учетам на причастность к другим преступлениям, в том числе и имущественного характера», — резюмировал подполковник Мендебаев.
Очевидцы услышали стрельбу возле MEGA Park в Алматы в ночь с 24 на 25 июля на пересечении улиц Макатева и Сейфуллина.
По словам жильцов близлежащих домов, они проснулись около 03.00 ночи