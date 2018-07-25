Источник рассказал, когда начнется модернизация Байконура

Источник: AP 2018

По его словам, «Союз-5» планируется запустить в 2022 году, а до этого срока можно использовать ракеты «Зенит».

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Для этого, как отметил источник, нужно, чтобы оператор пусков — компания S7 Space — смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет «Зенит», которые собирают на Украине.

Проведение пилотируемых запусков «Союза-5» с Байконура потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты «Зенит» построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.

Предполагается, что работы оплатит казахстанская сторона. Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.

Новая ракета «Союз-5»

Недавно глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что российская ракета среднего класса «Союз-5» выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Федерация», военная нагрузка не предполагается.

Первый старт ракеты планируется провести в 2022 году с безэкипажной версией «Федерации». Второй старт — в 2023-м, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидается в 2024 году.

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Планируется, что эту ракету создадут на базе технологий российско-украинской ракеты «Зенит», но только из российских комплектующих. Кроме того, корпус «Союза-5» будет больше по диаметру и длиннее.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ — модернизированные двигатели от «Зенита». На второй — РД-0124М — двигатели от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для «Зенита».