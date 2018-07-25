Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Атошнику сломали челюсть за выкрик «Слава Украине» - СМИ
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Сходство принца Джорджа и принцессы Дианы умилило Сеть
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Украинца вывел из себя счастливый шведский болельщик
СМИ: РФ готовится к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Названа причина смерти сыгравшего в сериале «Счастливы вместе»
МВФ заявил о недооцененности рубля
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:50 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал, когда начнется модернизация Байконура

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Модернизация стартового комплекса на космодроме Байконур под новую ракету «Союз-5» начнется не позднее 2020 года. Об этом сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Источник: AP 2018

По его словам, «Союз-5» планируется запустить в 2022 году, а до этого срока можно использовать ракеты «Зенит».

Читайте также
На Байконуре испугались утечек и запретили соцсети

Для этого, как отметил источник, нужно, чтобы оператор пусков — компания S7 Space — смогла заключить контракты на поставку российских комплектующих для ракет «Зенит», которые собирают на Украине.

Проведение пилотируемых запусков «Союза-5» с Байконура потребует восстановления на стартовом комплексе от ракеты «Зенит» построенной во времена СССР подвижной фермы для посадки космонавтов в корабль и оборудования системы аварийного спасения космонавтов.

Предполагается, что работы оплатит казахстанская сторона. Астана готова направить на этот проект 314 миллионов долларов.

Новая ракета «Союз-5»

Недавно глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин объявил, что российская ракета среднего класса «Союз-5» выведет на орбиту новый пилотируемый корабль «Федерация», военная нагрузка не предполагается.

Первый старт ракеты планируется провести в 2022 году с безэкипажной версией «Федерации». Второй старт — в 2023-м, когда корабль без космонавтов должен будет в автоматическом режиме пристыковаться к Международной космической станции. Пилотируемый полет ожидается в 2024 году.

Читайте также
Космодром Байконур приостанавливает пуски, сообщил источник
Планируется, что эту ракету создадут на базе технологий российско-украинской ракеты «Зенит», но только из российских комплектующих. Кроме того, корпус «Союза-5» будет больше по диаметру и длиннее.

На первой ступени ракеты планируется использовать двигатели РД-171МВ — модернизированные двигатели от «Зенита». На второй — РД-0124М — двигатели от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для «Зенита».

Согласно госконтракту, разработка эскизного проекта должна завершиться 30 ноября 2019 года.

 Израиль не смог перехватить две ракеты 'Точка' с помощью новейшей ПРО
Стокилограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь