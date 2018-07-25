В Перми на месяц перекрыли улицу Крисанова

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, из-за этого изменится движение автобусных маршрутов № 6, № 20, № 35, № 39 и № 46. Автобусы будут перенаправлены по улицам Плеханова и Петропавловская в сторону улицы Попова.