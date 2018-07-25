В Перми на месяц перекрыли улицу Крисанова
Движение транспорта по улице Крисанова на участке от улицы Ленина до Петропавловской будет закрыто до 28 августа.
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Движение транспорта по улице Крисанова на участке от улицы Ленина до Петропавловской будет закрыто до 28 августа.
Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта,
Ограничение связано с проведением работ по реконструкции теплосетей на участке. Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания».
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