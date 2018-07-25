Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
У-вэй: 5 принципов правильного безделья
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Путин на встрече с Трампом закрыл вопрос о Крыме
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
Мужа Наташи Королевой приняли за женщину
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
09:06 (мск), источник: NewsKo

В Перми на месяц перекрыли улицу Крисанова

Движение транспорта по улице Крисанова на участке от улицы Ленина до Петропавловской будет закрыто до 28 августа.

Источник: AP 2018

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, из-за этого изменится движение автобусных маршрутов № 6, № 20, № 35, № 39 и № 46. Автобусы будут перенаправлены по улицам Плеханова и Петропавловская в сторону улицы Попова.

Ограничение связано с проведением работ по реконструкции теплосетей на участке. Работы выполняет ООО «Пермская сетевая компания».

Источник — пресс-служба администрации Перми.

Все новости региона
Служебный карман
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
Стало известно о дальнейшей судьбе спасенных из пещеры детей
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак Сын и невестка задарили дочь актера подарками.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь