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09:07 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура требует приостановить работу омского ТОК «Флагман»

Прокуратура Центрального округа через суд требует устранения нарушений в крупном торговом комплексе на улице Фрунзе. Как стало известно «СуперОмску», речь идет о ТОК «Флагман».

Во время проверки специалистов ГУ МЧС и прокуратуры в торгово-офисном и гостиничном комплексе были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Как уточнили в прокуратуре, между зданием комплекса, автомобильной стоянкой и маленьким особняком во дворе — недостаточно безопасное противопожарное расстояние.

«Кроме того, не во всех случаях применена отделка помещений огнестойкими материалами», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском возложить на собственников обязанность устранить выявленные нарушения, а до тех пор приостановить деятельность торгово-офисного и гостиничного комплексов.

Отметим, учредителем и генеральным директором в обоих случаях является омский предприниматель Геннадий Сушков, однако его позиция по поводу претензий прокуратуры не приводится. Суд пока не вынес решения и рассматривает акт прокурорского реагирования.

Напомним, в Омске по результатам массовых проверок вскрылось немало нарушений. Так, у надзорных органов из-за нарушений возникли вопросы к таким объектам, как бассейн «Пингвин», развлекательный центр «Куб», ТЮЗ, ТРК «Кристалл», ТК «Триумф» и другие.

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