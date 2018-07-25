Прокуратура требует приостановить работу омского ТОК «Флагман»

Во время проверки специалистов ГУ МЧС и прокуратуры в торгово-офисном и гостиничном комплексе были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности.

Как уточнили в прокуратуре, между зданием комплекса, автомобильной стоянкой и маленьким особняком во дворе — недостаточно безопасное противопожарное расстояние.

«Кроме того, не во всех случаях применена отделка помещений огнестойкими материалами», — добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском возложить на собственников обязанность устранить выявленные нарушения, а до тех пор приостановить деятельность торгово-офисного и гостиничного комплексов.

Отметим, учредителем и генеральным директором в обоих случаях является омский предприниматель Геннадий Сушков, однако его позиция по поводу претензий прокуратуры не приводится. Суд пока не вынес решения и рассматривает акт прокурорского реагирования.