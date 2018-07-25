Прокуратура требует приостановить работу омского ТОК «Флагман»
Прокуратура Центрального округа через суд требует устранения нарушений в крупном торговом комплексе на улице Фрунзе. Как стало известно «СуперОмску», речь идет о ТОК «Флагман».
Прокуратура Центрального округа через суд требует устранения нарушений в крупном торговом комплексе на улице Фрунзе. Как стало известно «СуперОмску», речь идет о ТОК «Флагман».
Во время проверки специалистов ГУ МЧС и прокуратуры в
Как уточнили в прокуратуре, между зданием комплекса, автомобильной стоянкой и маленьким особняком во дворе — недостаточно безопасное противопожарное расстояние.
«Кроме того, не во всех случаях применена отделка помещений огнестойкими материалами», — добавили в надзорном ведомстве.
Прокуратура обратилась в Центральный районный суд с иском возложить на собственников обязанность устранить выявленные нарушения, а до тех пор приостановить деятельность
Отметим, учредителем и генеральным директором в обоих случаях является омский предприниматель Геннадий Сушков, однако его позиция по поводу претензий прокуратуры не приводится. Суд пока не вынес решения и рассматривает акт прокурорского реагирования.
Напомним, в Омске по результатам массовых проверок вскрылось немало нарушений. Так, у надзорных органов