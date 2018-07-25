Из-за жаркой погоды в Стерлитамаке может ухудшиться воздух
Для всех предприятий введен ужесточенный режим.
Для всех предприятий введен ужесточенный режим.
Сотрудники Стерлитамакского Роспотребнадзора вынесли экстренное предупреждение —
В связи с этими событиями для предприятий Стерлитамака введен ужесточенный режим. 24 и 25 июля заводы должны снизить выбросы в атмосферу на 20, а то и 40 процентов. Подобный режим может быть продлен, если сохранится жара.
Так сегодня в Башкирии ожидается до +31 градуса жары.