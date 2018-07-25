Из-за жаркой погоды в Стерлитамаке может ухудшиться воздух

Сотрудники Стерлитамакского Роспотребнадзора вынесли экстренное предупреждение — из-за жары в городе может ухудшиться воздух. Оказывается, сухая и знойная погода способствует накоплению пыли и вредных примесей в околоземном слое.

В связи с этими событиями для предприятий Стерлитамака введен ужесточенный режим. 24 и 25 июля заводы должны снизить выбросы в атмосферу на 20, а то и 40 процентов. Подобный режим может быть продлен, если сохранится жара.