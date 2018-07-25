Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками

Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию за то, что во дворах ее домов имелись клумбы и ограждения, сделанные из покрышек. Надзорный орган требовал их утилизировать, как отходы производства. Управляющая компания обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону:

— При рассмотрении жалобы судом установлено, что шины использовались в качестве элемента благоустройства: они были вкопаны в землю, покрашены, художественно оформлены. При этом Роспотребназдор не предоставил доказательств негативного воздействия от декорирования дворов покрышками для здоровья и окружающей среды, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова. — Суд не усмотрел в действиях управляющей компании состава административного правонарушения.