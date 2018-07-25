Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Бывшая жена Пескова показала фото с молодым женихом
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
6-месячная девочка прославилась из-за пышной прически
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Трусы до плеч: Сеть высмеяла откровенный купальник Глюкозы - СМИ
Более 3 млн РФ должна выплатить Pussy Riot - СМИ
Найдена песня знаменитого певца, которую когда-то забраковали
Как выглядит остров-курорт, куда нельзя мужчинам
Названа причина смерти актера Александра Исакова - СМИ
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
07:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками

Роспотребнадзор требовал убрать их, как отходы производства.

Источник: AP 2018

Суд Железнодорожного района отменил решение Роспотребнадзора о штрафе за украшение двора автомобильными шинами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Роспотребнадзор оштрафовал управляющую компанию за то, что во дворах ее домов имелись клумбы и ограждения, сделанные из покрышек. Надзорный орган требовал их утилизировать, как отходы производства. Управляющая компания обжаловала это решение, и суд встал на ее сторону:

 — При рассмотрении жалобы судом установлено, что шины использовались в качестве элемента благоустройства: они были вкопаны в землю, покрашены, художественно оформлены. При этом Роспотребназдор не предоставил доказательств негативного воздействия от декорирования дворов покрышками для здоровья и окружающей среды, — рассказала помощник председателя Железнодорожного районного суда Хабаровска Олеся Плешкова. — Суд не усмотрел в действиях управляющей компании состава административного правонарушения.

Все новости региона
 В Хабаровске теплоходы не пойдут от Речного вокзала
Суд разрешил украшать дворы Хабаровска покрышками
МВФ заявил о недооцененности рубля и переоцененности доллара
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
СМИ: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Названа новая опасность сахара
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь