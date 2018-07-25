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08:06 (мск), источник: Zakon.kz

Футболисты «Астаны» вышли на поле в футболках с изображением Дениса Тена

Футболисты вышли по поле стадиона «Астана Арена» в футболках с изображением фигуриста.

Футболисты столичного клуба «Астаны» в матче 2-го отборочного тура Лиги чемпионов почтили память трагически погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Футболисты вышли по поле стадиона «Астана Арена» в футболках с изображением фигуриста.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу отечественных мастеров кожаного мяча. В игре дважды отличился Ласло Кляйнхайслеру, еще один гол забил Густав Викхейм.

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