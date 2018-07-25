Футболисты «Астаны» вышли на поле в футболках с изображением Дениса Тена
Футболисты вышли по поле стадиона «Астана Арена» в футболках с изображением фигуриста.
Футболисты вышли по поле стадиона «Астана Арена» в футболках с изображением фигуриста.
Футболисты столичного клуба «Астаны» в матче 2-го отборочного тура Лиги чемпионов почтили память трагически погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
Футболисты вышли по поле стадиона «Астана Арена» в футболках с изображением фигуриста.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу отечественных мастеров кожаного мяча. В игре дважды отличился Ласло Кляйнхайслеру, еще один гол забил Густав Викхейм.