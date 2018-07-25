Четырехкратный рост преступности в Алматы объяснили общественники
На заседании Общественного совета прокомментировали причины роста преступности в Алматы, передает Tengrinews.kz.
На заседании Общественного совета прокомментировали причины роста преступности в Алматы, передает Tengrinews.kz.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рост преступности в мегаполисе вырос в 4 раза с 2010 года.
«Если посмотреть на сухие цифры, то становится страшно. Однако мы понимаем причины такого резкого скачка.
Как сообщалось ранее, с 2007 по 2017 год включительно уровень преступности в Алматы вырос более чем в 4 раза. Заметный для города рост преступности произошел в 2011 году, когда число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2010 годом выросло с 19 002 до 29 695 — более чем на 10 000. А годом позже, в 2012 году, произошел самый резкий скачок — с 29 695 до 52 022.
В последующие годы уровень преступности продолжал расти, но уже не так стремительно. Однако 2015 год стал рекордным по количеству зарегистрированных преступлений в Алматы. Их число составило 73 506. К концу 2017 года показатель удалось улучшить до 63 797, но вернуться к уровню 2011 года и близко не удалось.
С 2007 по 2017 год уровень преступности в мегаполисе вырос в 4,3 раза.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
При этом число осужденных по Алматы за 10 лет снизилось. В 2003 году было осуждено 4 582 человека, в 2007-м — 3 736, в 2010-м — 2 501, в 2011-м — 2 228, в 2015-м — 2 160, в 2017-м — 3 034.
По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Таблицу в крупном виде можно увидеть здесь.