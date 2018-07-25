Жара во Владивостоке 24 июля побила температурный рекорд 1967 года

«Во Владивостоке вчера днём впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 °C, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+30,6 °C), который отмечался в 1967 году. Ночью город накрыл туман, наблюдалась морось, которая к утру прекратилась», — говорится в сообщении.