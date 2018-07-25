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08:01 (мск), источник: РИА Новости

Жара во Владивостоке 24 июля побила температурный рекорд 1967 года

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Новый температурный рекорд, побивший максимум 1967 года на 24 июля, зафиксирован во Владивостоке, сообщает Примпогода.

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Источник: РИА Новости

«Во Владивостоке вчера днём впервые за июль столбик термометра поднялся до отметки +30,9 °C, что перекрыло абсолютный максимум на этот день (+30,6 °C), который отмечался в 1967 году. Ночью город накрыл туман, наблюдалась морось, которая к утру прекратилась», — говорится в сообщении.

В среднем максимальные температуры воздуха в крае во вторник достигали +30… +36 градусов.

В среду во Владивостоке стало прохладнее — до +23… +26 градусов. В крае ожидается +29… +34 градуса, на восточном побережье — до 22 градусов тепла.

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