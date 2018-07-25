Веркеенко возмущен тем, что сделали с Токаревской кошкой за 17 лет (фото)

Здесь всегда отдыхает много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место не пригодно для купания.

Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно, а вот за пользование шезлонгом или зонтиком придётся уже заплатить.

«Вход на территорию у нас свободный, берем деньги только за въезд машин. У нас есть парковка. Стоимость вот уже на протяжении четырёх лет не меняется и составляет 150 рублей», — пояснил Валерий Гуня.

Стоит отметить, что территории передавалась в аренду 17 лет назад для строительства центрального городского пляжа.

«Прошло 17 лет! Это всё, что вы построили?» — выразил недовольство глава города.

Организацию места массового отдыха здесь мэр оценил только лишь на удовлетворительно. Арендатору необходимо предоставить концепцию развития излюбленного места отдыха владивостокцев и гостей города. Глава города также указал арендатору на очень маленькие суммы уплаченных налогов. Участок площадью 50 тысяч квадратных метров с кафе и различными зонами отдыха и множеством предоставляемых услуг за прошлый год оплатил 20 тысяч рублей НДФЛ.