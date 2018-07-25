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08:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Полиция ищет очевидцев необычного ДТП

Во Владивостоке ГИБДД устанавливает очевидцев ДТП, в результате которого погибло животное, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

22 июля в 19 часов 20 минут по местному времени в районе дома № 7/А по улице Церковная падь во Фрунзенском районе города произошла авария. В результате на месте происшествия от полученных ран скончалась корова.

Установлено, что водитель, предположительно, темного внедорожника совершил наезд на корову и скрылся с места происшествия.

Очевидцам ДТП, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, имеющим запись видеорегистратора, полиция предлагает обращаться по телефонам ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку 8 (423)2−490−921, 8 (423)2−490−856, 8 (423)2−490−856, 102.

Екатерина Лапкина.

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