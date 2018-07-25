Полиция ищет очевидцев необычного ДТП
Во Владивостоке ГИБДД устанавливает очевидцев ДТП, в результате которого погибло животное, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.
Во Владивостоке ГИБДД устанавливает очевидцев ДТП, в результате которого погибло животное, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении МВД России по Приморскому краю.
22 июля в 19 часов 20 минут по местному времени в районе дома № 7/А по улице Церковная падь во Фрунзенском районе города произошла авария. В результате на месте происшествия от полученных ран скончалась корова.
Установлено, что водитель, предположительно, темного внедорожника совершил наезд на корову и скрылся с места происшествия.
Очевидцам ДТП, владеющим
Екатерина Лапкина.