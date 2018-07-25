На пожарной безопасности в «Зимней Вишне» сэкономили около 7 млн руб

Следствие установило, что владелец «Зимней Вишни» Юлия Богданова сэкономила на ремонте системы пожаротушения порядка 7 млн рублей.

Как сообщает «РИА Новости», Юлия Богданова знала о том, что система пожаротушения в «Зимней Вишне» не работала должным образом. Представители компании «Системный интегратор» (обслуживала систему противопожарной безопасности ТЦ) предлагали Богдановой отремонтировать систему пожаротушения. Но гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (здание ТЦ «Зимняя Вишня» принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова решила не заключать допсоглашений с «Системным интегратором» и сэкономить порядка 7 млн рублей.

В результате во время пожара в здании ТЦ не сработала система автоматического водяного пожаротушения. Порошкового оборудования на 4 и 5 этажах здания вовсе не было.