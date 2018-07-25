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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На пожарной безопасности в «Зимней Вишне» сэкономили около 7 млн руб

Владелец ТЦ Юлия Богданова знала о неисправностях, но не выделила деньги на ремонт.

Следствие установило, что владелец «Зимней Вишни» Юлия Богданова сэкономила на ремонте системы пожаротушения порядка 7 млн рублей.

Как сообщает «РИА Новости», Юлия Богданова знала о том, что система пожаротушения в «Зимней Вишне» не работала должным образом. Представители компании «Системный интегратор» (обслуживала систему противопожарной безопасности ТЦ) предлагали Богдановой отремонтировать систему пожаротушения. Но гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (здание ТЦ «Зимняя Вишня» принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Юлия Богданова решила не заключать допсоглашений с «Системным интегратором» и сэкономить порядка 7 млн рублей.

В результате во время пожара в здании ТЦ не сработала система автоматического водяного пожаротушения. Порошкового оборудования на 4 и 5 этажах здания вовсе не было.

Пожар в «Зимней Вишне» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 60 человек. Пожар стал одним из самых крупных за последние 100 лет в России.

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