МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани
Наиболее опасный участок — Черноморское побережье от Анапы до Магри. В некоторых районах ветер 25 июля усилится до 25 м/с.
Наиболее опасный участок — Черноморское побережье от Анапы до Магри. В некоторых районах ветер 25 июля усилится до 25 м/с.
Возможны подъемы уровней воды в реках региона, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Ситуацию круглосуточно контролируют специалисты экстренных и оперативных служб. Жителей и гостей региона спасатели просят быть осторожнее. В непогоду по возможности оставаться дома, в ветреную погоду остерегаться рекламных щитов, деревьев и порванных электрических проводов. Во время грозы МЧС не рекомендует купаться в водоемах. В случае чрезвычайных ситуаций звонить нужно по номеру 101.