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10:53 (мск), источник: Кубань 24

МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани

Наиболее опасный участок — Черноморское побережье от Анапы до Магри. В некоторых районах ветер 25 июля усилится до 25 м/с.

Возможны подъемы уровней воды в реках региона, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Ситуацию круглосуточно контролируют специалисты экстренных и оперативных служб. Жителей и гостей региона спасатели просят быть осторожнее. В непогоду по возможности оставаться дома, в ветреную погоду остерегаться рекламных щитов, деревьев и порванных электрических проводов. Во время грозы МЧС не рекомендует купаться в водоемах. В случае чрезвычайных ситуаций звонить нужно по номеру 101.

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