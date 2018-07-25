МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани

Ситуацию круглосуточно контролируют специалисты экстренных и оперативных служб. Жителей и гостей региона спасатели просят быть осторожнее. В непогоду по возможности оставаться дома, в ветреную погоду остерегаться рекламных щитов, деревьев и порванных электрических проводов. Во время грозы МЧС не рекомендует купаться в водоемах. В случае чрезвычайных ситуаций звонить нужно по номеру 101.