На время финиша ралли «Шелковый путь» перекроют Ильинку и Васильевский Спуск
С Кремлевской набережной будет действовать левый поворот на площадь Васильевский Спуск.
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С Кремлевской набережной будет действовать левый поворот на площадь Васильевский Спуск.
27 июля перекроют площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади. Это связано с финишем ралли «Шелковый путь — 2018».
По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 22:00, по площади Васильевский Спуск — с 16:00 до 23:00.