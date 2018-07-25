На время финиша ралли «Шелковый путь» перекроют Ильинку и Васильевский Спуск

27 июля перекроют площадь Васильевский Спуск и улицу Ильинку от Рыбного переулка до Красной площади. Это связано с финишем ралли « Шелковый путь — 2018».

По участку Ильинки нельзя будет проехать с 15:30 до 22:00, по площади Васильевский Спуск — с 16:00 до 23:00.