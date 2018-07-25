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09:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омск на День города приедут представители Китая, Германии и Казахстана

Для гостей уже подготовлены культурные мероприятия.

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Как ранее писал портал Om1.ru, День города-2018 в этом году состоится 4 августа. Горожан ждет большой праздник, насыщенный различными интересными программами. Отмечать жители начнут уже с 3 августа и до 5 включительно. А накануне в мэрии сообщили о том, что на день рождения Омска в город приедут гости из США, Польши, Китая и других стран и городов.

Как и раньше, из генконсульства КНР в Екатеринбурге в Омск приедет делегация, возглавляемая Гэн Липином. Еще одна делегация прилетит к омичам из китайского северного города Маньчжурия, это заммэра Яо Цзинлинь, а также глава административного комитета по управлению приграничным торговым комплексом Чжан Цзиньчжу.

В Омск также прибудут представители Пухова, что в Словацкой Республики, Петропавловска, Экибастуза и Павлодара. Последние три города находятся в Казахстане.

Это еще не все сюрпризы для омичей. Своим визитом горожан обрадует делегация из Германии, с главой мэрии округа Бёрде Валькер Хансом, президентом Магдебургской торгово-промышленной палаты Ольбрихт Клаусом, и бизнесмены.

Омичей также поздравят гости из Улан-Удэ, Ангарска, Новосибирска, Ставрополя, Уфы, Республики Северная Осетия-Алания, а также мэр Симферополя Виктор Агеев.

В мэрии также отметили, что для гостей уже составлены культурные мероприятия и деловые встречи.

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