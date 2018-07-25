В Самарской области электрички поедут по измененному расписанию из-за ремонта ж/д путей

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области на участке железной дороги Жигули — Новокуйбышевская стартовали ремонтные работы. В связи с этим вносятся изменения в расписание движения двух электричек: поезд № 6562 Сызрань (отпр. 16.44) — Мирная (приб. 19.38) и № 6571/6573 Мирная (отпр. 17.56) — Сызрань (приб. 21.11). По скорректированному времени они будут курсировать 25, 27 и 29 июля.

Также Самарская пригородная пассажирская компания информирует о том, что ремонтные работы будут проводиться и на участке Похвистнево — Подбельская. Электрички, курсирующие по маршруту Самара — Похвистнево — Самара, изменят расписание почти на весь август.

Так, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 августа поезд № 6519 Похвистнево (отпр. 18.57) — Самара (приб. 21.44) будет отправляться на 10 минут раньше, а поезд№ 6509 Похвистнево (отпр.16.17) — Самара (приб.19.04) будет курсировать по маршруту Толкай (отпр.17.02) — Самара (приб.19.04).

Поезд № 6510 Самара (отпр.08.57) — Похвистнево (приб.11.44) будет ездить только до станции Толкай (приб. 10.57), а поезд № 6528 Самара (отпр.19.30) — Похвистнево (приб.22.18) будет прибывать в Похвистнево позже — в 22.31.

3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 августа поезд № 6529 Новоотрадная (отпр.05.42) — Самара (приб.07.33) будет выезжать позже: отправление от Новоотрадной в 6.53, а прибытие в Самару 8.42.

Поезд № 6527 Похвистнево (отпр.05.54) — Самара (приб.08.42) наоборот будет ходить раньше: отправление из Похвистнево в 3.45, а прибытие в Самару в 7.33.